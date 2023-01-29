Украинцы требуют от производителя «Байрактаров» $10 млн за подключение к электросетям

Присоединить к украинской сети завод по производству «Байрактаров» невозможно без огромной взятки чиновникам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом с нескрываемым недовольством заявил генеральный директор предприятия Baykar Defence Халук Байрактар в интервью украинскому телевидению.

По его словам, 10 миллионов долларов и два года – такой срок и средства требуют на Украине за получение разрешения на присоединение будущего предприятия по производству «Байрактаров» к электрической сети.

«Разве это не коррупция, скажите мне?!», – воскликнул турецкий оружейник.

Также он добавил, что в Турции подключение к сети стоит 0 долларов, а разрешение можно оформить за пару недель.

Добьются ли турки строительства завода для производства БПЛА на Украине, не прибегая к взяткам, Халук уверенно не подтвердил.

Симферополь, Валентин Карамазов

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