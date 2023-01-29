Украина запланировала военные операции в Донбассе и Запорожье – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой участники заслушали доклады по оперативной обстановке на фронте, в частности, на Донецком направлении и на юге.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в вечернем сообщении на сайте украинского президента.

Также были рассмотрены вопросы о ближайших планах российского командования, информацию о которых «предоставила украинская разведка».

«Обсудили вопросы обеспечения ключевых потребностей сил обороны Украины в основных образцах вооружения, военной техники и боеприпасов для проведения операций, запланированных на 2023 год», – подытожил Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

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