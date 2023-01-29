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Воскресенье, 29 января 2023, 23:49 мск

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Через пару недель получим разрешение на западные самолёты – в Киеве потирают руки

Фото: lockheedmartin.com

Украина уверена, что на очередной встрече «Рамштайн», которая запланирована на середину февраля, будет принято решение о поставках западной боевой авиации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Мы хотим заменить весь парк советских самолетов, уже морально и физически устаревших», – отчитался он.

Параллельно министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CBC заявил, что самолеты могут «изменить правила игры в борьбе с Россией» и даже похвастал, что просил об этом Санта Клауса накануне Нового года.

«Я написал список пожеланий Санте, и в этом списке остаются истребители, другие боевые самолеты и дальнобойные ракеты, которые помогут поражать топливные составы и боеприпасы россиян и их пункты управления», – сказал Резников.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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