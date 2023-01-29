В США назвали дату передачи Украине танков Abrams

Американские танки появятся на украинской территории в конце 2023 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает The Washington Post.

В издании со ссылкой на свои источники утверждают, что танки Abrams будут доставлены на Украину либо в конце 2023 года, либо, максимум, начале 2024 года.

Ранее представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби уверял, что на передачу Украине танков уйдут месяцы.

Украинские представители силовых ведомств напротив заявляют, что нужно ускорить процесс предоставления Украине тяжёлой бронетехники.

Симферополь, Валентин Карамазов

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