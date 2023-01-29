В Одессе больше двух недель не могут восстановить энергетику

В Одесской области сохраняется бедственная ситуация со светом после двухнедельной давности обстрелов, всё ещё приходится применять аварийные и экстренные отключения электроэнергии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил спикер Одесской ОВА Братчук.

«Наши энергетики работают круглосуточно. Помимо экстренных есть и аварийные отключения, потому что то трансформатор сгорит, то какие-то другие вопросы. Электроэнергия постепенно появляется в жилищах наших жителей... Надеюсь, что через некоторое время сможем выйти хотя бы на стабилизационные графики», – сказал Братчук.

Однако, по его словам, на данный момент невозможно делать прогнозы о том, когда область выйдет на графики стабилизационных отключений.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»