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Понедельник, 30 января 2023, 01:07 мск

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В Одессе больше двух недель не могут восстановить энергетику

В Одесской области сохраняется бедственная ситуация со светом после двухнедельной давности обстрелов, всё ещё приходится применять аварийные и экстренные отключения электроэнергии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил спикер Одесской ОВА Братчук.

«Наши энергетики работают круглосуточно. Помимо экстренных есть и аварийные отключения, потому что то трансформатор сгорит, то какие-то другие вопросы. Электроэнергия постепенно появляется в жилищах наших жителей... Надеюсь, что через некоторое время сможем выйти хотя бы на стабилизационные графики», – сказал Братчук.

Однако, по его словам, на данный момент невозможно делать прогнозы о том, когда область выйдет на графики стабилизационных отключений.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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