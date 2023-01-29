Замглавы МИД Украины запросил у Берлина подводную лодку, чтобы «выгнать ЧФ РФ»

Замглавы МИД Украины и бывший посол в ФРГ Андрей Мельник обратился к Германии с предложением пополнить украинский флот немецкой подводной лодкой и фрегатом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он в вольной манере написал у себя в соцсети.

«Привет ребята! Я знаю, что у меня в аккаунте сейчас будет новый шторм дерьма, но у меня есть ещё одна креативная идея. Германия (Thyssen Krupp) производит одну из лучших в мире подводных лодок класса HDW 212A. Бундесвер имеет 6 таких подводных лодок. Почему бы не отправить одну в Украину? Тогда выгоним российский флот из Чёрного моря», – заявил дипломат.

Кроме того, Мельник попросил у немцев ещё и списанный фрегат «Lübeck».

Напомним, согласно строго соблюдаемой Турцией Конвенции Монтрё, корабли воюющих держав не могут пройти пролив Босфор, чтобы зайти в Чёрное море.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»