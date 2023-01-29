Путин уже добился одной из своих главных целей – украинский политолог

Независимо от исхода конфликта на Украине, НАТО уже никогда не будет расширяться на восток.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Вадим Карасёв.

По его мнению, одно дело, как говорят на Западе, «не дать победить России на Украине», и совсем другое – вступать в реальный военный конфликт с РФ, чего никто не захочет.

«На этом расширение НАТО остановится. Ни Молдова, ни Грузия, ни Украина в НАТО не будут. Силовые издержки вступления в НАТО очень большие. Война. В этом смысле Путин добился своей цели – остановить расширение НАТО на восток. Потому что, если вы будете расширяться на восток – мы вам войну. Хотите воевать? Не хотим воевать: Вам не дать победить – это одно, а воевать не хотим», – объяснил эксперт.

«Потому что, если Украина в НАТО, значит, территориальный конфликт допускается, остается территориальный конфликт и территориальный спор с Россией. В НАТО же не берут страны, у которых есть территориальный конфликт с другой страной. Значит, они допускают это… Понятно, если вы страну берете в НАТО, а она находится в состоянии войны с Россией, значит, и НАТО должно быть в состоянии войны с Россией, а они воевать, НАТО, не хотят», – приводит слова Карасёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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