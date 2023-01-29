Военные цели Байдена и Зеленского на Украине кардинально разойдутся весной – киевский политолог

США ждут итогов весеннего украинского наступления в Донбассе и Запорожье. Если они окажутся неудачными для Киева, то война для Вашингтона потеряет всякий смысл, и Владимира Зеленского насильно усадят за стол переговоров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Вадим Карасёв.

«На каком-то этапе войны военные цели Украины и военные цели США разойдутся, будут не совпадать. На каком-то этапе они совпадают, военные цели США и Украины, а на каком-то могут и разойтись – допускается такое. Понятно, почему. Военная цель какая у Украины? Освобождение всех территорий, выйти на границы 91-го года. А будет ли это являться военными целями для США через два-три месяца – это еще вопрос… Американцы уже щупали это не раз, уже не раз намекали, и не только намекали, и западная пресса пишет сегодня тоже», – отметил эксперт.

«Вот, «Нью-Йорк Таймс» в редакционной колонке, это значит, что это мнение редакции, общее мнение редакции и издателя. «Нью-Йорк Таймс» – это одна из ключевых газет – пишет, что если не получится весеннее наступление, значит, придется садиться за стол переговоров», – приводит слова Карасёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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