Сигналы от Starlink Илона Маска помогают артиллерии ВС РФ уничтожать штабы ВСУ

Российские средства радиоэлектронной борьбы успешно ловят сигналы от терминалов Starlink в штабах ВСУ, что позволяет передавать координаты артиллерии, которая наносит сокрушительные удары по узлам связи и украинскому командованию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на RT рассказал российский военный обозреватель Борис Рожин.

«ВСУ потеряли штаб и центр связи в Угледаре из-за терминала Starlink. Как стало известно RT, 26 января попаданием высокоточного снаряда «Краснополь» калибра 152 мм ВС РФ уничтожили полевой штаб и центр связи ВСУ в Угледаре. Они были оборудованы в здании котельной недалеко от пожарной части на северной окраине города. Обнаружить их удалось благодаря выявленной средствами радиоэлектронной борьбы «Житель» и «Свет-КУ» антенне терминала спутниковой интернет-связи Starlink», – пишет Рожин у себя в телеграм-канале.

«В полевой штаб стекалась вся информация от подразделений 72-й механизированной бригады, 23-го стрелкового батальона и частей территориальной обороны как в глубине города, так и за его пределами. В результате удара было выведено из строя специальное оборудование для приёма и отправки зашифрованных данных. Уничтоженный ударом высокоточного снаряда центр связи с терминалом Starlink – уже третий по счёту узел связи, обнаруженный в районе Угледара и Павловки комплексами РЭБ.

Два других центра передачи данных было уничтожено ударами реактивных комплексов «Торнадо-С» калибра 300 мм и САУ «Гвоздика» калибра 122 мм и «Гиацинт-С» калибра 152 мм морской пехоты ВС РФ во время контрбатарейной борьбы с подразделениями ВСУ на территории шахты «Южнодонбасская» в декабре 2022 года», – заключает военный обозреватель.

Симферополь, Валентин Карамазов

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