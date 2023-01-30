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Понедельник, 30 января 2023, 08:49 мск

Новости Крым

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Очередь грузовиков на границе ДНР растянулась на десятки километров

На административной границе Донецкой народной республики на въезде в Ростовскую область скопилось огромное количество грузовиков. Об этом заявил председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов РК Анатолий Цуркин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в подтверждение своих слов Цуркин выложил в соцсетях видео.

«Очередь по факту начинается за Новоазовском(ДНР) и составляет около 20 км. На всем протяжении отсутствуют места отстоя, нет туалетов и мест для сбора бытовых отходов. Обочины сегодня превращаются в свалку, накопления мусора растет», – говорит председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов РК, отмечая, что большегрузы скопились из-за низкой пропускной способности пункта пропуска.

Напомним, у большинства перевозчиков нет другой возможности попасть на в Крым и обратно: движение по Крымскому мосту разрешено лишь легковому транспорту, а через Керченскую паромную переправу доставляют только социально значимую продукцию.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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