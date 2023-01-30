Не нужна модернизация или Чалый? В Крыму отменил таинственный инновационный проект

Совмин Крыма отменил таинственный инновационный проект.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на минувшей неделе совмин Крыма издал полусекретное распоряжение № 80-р «Об отказе в заключении концессионного соглашения».

Из него следует, что 24 октября 2022 года севастопольское ООО «Плаг энд Плей Инжиниринг» обратилось в правительство Крыма с заявлением, содержащим предложения по вопросам заключения концессионных соглашений, реализуемых на территории Республики Крым.

Совмин рассмотрел эти предложения и приложенные к нему итоговое заключение министерства топлива и энергетики Крыма и сделал вывод о «невозможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого

имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для

осуществления деятельности, предусмотренной концессионным

соглашением, с указанием мотивированного основания отказа».

Ни суть отклоненного предложения, ни мотивы отказа в документе правительства не приведены. ООО «Плаг энд Плей Инжиниринг» в заключении концессионного соглашения было отказано. Подписано распоряжение главой совмина Юрией Гоцанюком.

Попытка «Нового дня» выяснить это самостоятельно, узнать, о чем конкретно идет речь привела к странным результатам.

ООО «Плаг энд Плей Инжиниринг» было зарегистрировано в Севастополе в 2016 году. Основной вид деятельности –подготовка компьютерных систем к эксплуатации. С 2020 года компанию возглавляет Владимир Курносенко. Уставный капитал компании – 1 млн рублей, единственный учредитель – Ирина Минаева из Московской области. Она связана с Алексеем Чалым – была бухгалтером в АО «Группа компаний «Таврида Электрик».

Алексей Чалый, напомним, – один из главных героев Крымской весны 2014 года, «народный мэр» Севастополя. Этот предприниматель, работающий в сфере электричества, в 2016 году зарегистрировал ООО «Разумные электрические сети».

Тогда же президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России был разработан проект «ЭнерджиНет», принята первая официально утвержденная на высшем уровне, долгосрочная программа развития технологий, стандартов и сообществ в сфере построения электроэнергетики нового технологического уклада. Утверждена Дорожная карта была Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России» Сопредседателем рабочей группы «Энерджинет» по направлению «Гибкие и надежные сети» в Севастополе стал тот же Алексей Чалый.

Потом он, будучи депутатом Закосбрания Севастополя, поссорился с тогдашним мэром Дмитрием Овсянниковым, «ЭнерджиНет» исключили из реестра приоритетных проектов.

Тем не менее, ООО «Плаг энд Плей Инжиниринг» нашло для себя работу на территории Крыма. В рамках того же «ЭнерджиНет» в марте 2020 года состоялся запуск инновационного проекта, важным элементом была трансформаторная подстанция, построенная в селе Штормовом Сакского района. Проект сопровождало ООО «Разумные электрические сети» Чалого. А новые технологии оказались не только надежны, но еще и выгодны: стоимость подобных объектов по предварительным подсчетам в разы ниже аналогичных классических подстанций.

Пресса цитировала главу Крыма Сергея Акснова, присутствовавшего при открытии объекта: «Это новое слово техники, это 21-й век, позволяющий уменьшить потери, увеличить прозрачность, устойчивость обеспечения электроэнергии. Надежно, все это будет в цифровом формате!»

Умные технологии снижают капитальные и операционные затраты, потери на электросетях. Проект был реализован, тогда же обещано: в случае, если ожидаемый эффект будет достигнут до 2021 года, Сакский РЭС будет перестроен полностью, а до 2024 года модернизация ожидает все распределительные сети Крыма.

За прояснением текущей ситуации «Новый день» обратился непосредственно в «Плаг энд Плей Инжиниринг». Там удивились: они ничего не знали об отказе совмина, впервые услышали от этом от журналистов. И попросили паузу для изучения вопроса. Через несколько часов Анастасия, помощник руководителя ООО, сообщила: ей запрещено комментировать ситуацию. Единственное, что она смогла сказать: предлагавшийся договор касался электрических сетей, расположенных не в Севастополе, а на территории Крыма.

Поэтому можно предположить, что отклоненный крымскими чиновниками проект касается не инфраструктуры и технологий, а либо политики, либо лично Алексея Чалого.

Симферополь, Ольга Картошина

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