Массовой вырубкой деревьев в Керчи занялся Следственный комитет

В Керчи начали проверку по фактам массовых несанкционированных вырубок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», керчане пожаловались в соцсетях, что в разных районах города спилено большое количество деревьев. При этом утверждается, что порубочные билеты у производящих «санитарную чистку» нет, а предварительное обследование территорий и зеленых насаждений не проводилось. Экологи оценивают ущерб от каждого спиленного ствола в 150 тысяч рублей.

На эти сообщения отреагировал Следственный комитет, который и начал проверку. В числе прочего будет дана оценка действиям или бездействию чиновников мэрии.

«Какие интересные санитары леса – зеленку покромсали, а бытовой мусор вокруг годами не убирали. Теперь срубленные деревья валяются, накрыв свалку из пластика и других бытовых отходов», – комментирует ситуацию «Крымский канал».

Керчь, Олег Яковенко

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