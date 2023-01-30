Крым оказался в числе регионов с наибольшей демографической нагрузкой

Крым вошел в число российских регионов с наибольшей демографической нагрузкой. Севастополь, наоборот, оказался среди тех, у кого этот показатель минимален.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», демографическая нагрузка – это обобщенная количественная характеристика возрастной структуры населения, показывающая соотношение людей трудоспособного и нетрудоспособного возраста.

В России этот показатель в 1979 году составляла 740 человек на 1000 населения, из них дети в возрасте до 15 лет – 380 человек, а уже в 2000 году эта нагрузка состояла из 686 человек, причем детей – 349, а пожилых – 337, т.е. почти одинаково. Сейчас ситуация вновь изменилась в отрицательную сторону.

Согласно результатам переписи населения, проведенной в 2021 году, демографическая нагрузка в России составляет 711 человек на каждую тысячу трудоспособного населения. Показатель отрицательный, так как число детей до 15 лет (288 на каждую тысячу трудоспособных) в 1,5 раза меньше, чем пожилых (426).

Ситуация по регионам России крайне неоднородна. Наибольшая нагрузка зафиксирована в Курганской области – 895. Крым тоже оказался в числе территорий, где коэффициент превышает 0,8.

По данным переписи, в РК демографическая нагрузка составляет 805 человек на каждую тысячу людей трудоспособного возраста. Из них 312 – это дети до 15 лет, 493 – пожилые. В городах больше пожилых (505), на селе – детей (346).

Севастополь занимает пятое место среди регионов с наименьшей нагрузкой. Показатель здесь составляет 0,596: детей – 218, пожилых – 378.

Наименьшая в России нагрузка зафиксирована в Ингушетии – 509, причем пожилых из них всего 138.

Симферополь, Лиана Макоба

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