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Понедельник, 30 января 2023, 16:28 мск

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В Крыму загорелся пассажирский автобус

В Симферополе загорелся пассажирский автобус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня примерно в 6 утра в районе кинотеатра «Звезда». Автобус двигался по маршруту №30.

В момент возгорания пассажиров в салоне не было.

Проверку по факту пожара начала прокуратура.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению обязанностей ответственными лицами органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений и предприятий, а также органов контроля по пресечению правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, соблюдению требований безопасности при организации перевозок пассажиров», – сообщили в ведомстве.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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