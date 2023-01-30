В Крыму загорелся пассажирский автобус

В Симферополе загорелся пассажирский автобус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня примерно в 6 утра в районе кинотеатра «Звезда». Автобус двигался по маршруту №30.

В момент возгорания пассажиров в салоне не было.

Проверку по факту пожара начала прокуратура.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению обязанностей ответственными лицами органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений и предприятий, а также органов контроля по пресечению правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, соблюдению требований безопасности при организации перевозок пассажиров», – сообщили в ведомстве.

Симферополь, Лиана Макоба

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