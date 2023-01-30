Киев ждёт западные танки уже в марте – Запад говорит о других сроках

Танки западного производства появятся на поле боя на Украине уже в марте.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью CBC.



По его словам, ВСУ намерены сформировать, минимум, два танковых батальона, которые будут использованы, «чтобы продолжить контрнаступление».

Между тем, судя по заявлениям западных союзников «Незалежной», танки на Украину попадут не так быстро, как утверждает Резников.

Как известно, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сказала, что Вашингтон не успеет отправить танки Abrams к весне. Киев их получит не ранее, чем через несколько месяцев.

Что касается немецких танков Leopard-2, они начнут прибывать на Украину только через 3 месяца (то есть, не раньше конца апреля). Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Симферополь, Валентин Карамазов

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