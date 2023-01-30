В Донбассе возродят производство главного продукта Соледара

В Донецкой народной республике заявили, что собираются возобновить работу предприятия «Артёмсоль» в освобождённом Соледаре.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, «это востребовано, уже есть ориентировочное понимание финансовых потребностей для оперативного запуска предприятия».

Производство и вывоз соли из Соледара Украина приостановила ещё в марте, когда к городу приблизился фронт на расстояние артиллерийских выстрелов.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»