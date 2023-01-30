На Украине в продаже появятся S-яйцо и XL-яйцо

Вес и товарное качество яиц на Украине отныне будут иметь потребительское значение. Кабмин собирается внедрить новые правила продажи яйца куриного.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», проект соответствующего приказа Минагрополитики Украины обнародован на сайте ведомства.

Согласно документу, куриных яиц появится два класса: А и В. Яйца, которые попадут в класс А, должны быть «чистыми, с невредимой скорлупой, с малоподвижным желтком без чётких контуров». Кроме того, такие яйца должны быть «без посторонних запахов».

Еще яйцо разделят по весу:

– XL(очень крупные): яйца, вес которых составляет 73 г и больше;

– L(большие): яйца, вес которых составляет 63 г и более, но меньше 73 г;

– М(средние): яйца, вес которых составляет 53 г и более, но меньше 63 г;

– S(малые): яйца, вес которых составляет менее 53 г.

В яйцо класса В попадут все, которые не соответствуют качеству класса А.

Симферополь, Валентин Карамазов

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