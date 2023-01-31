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Вторник, 31 января 2023, 09:46 мск

Новости Крым

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В горы не ходить и не ездить: в Крыму предупредили о серьезной опасности

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение ближайших суток в горах ожидается очень сильный снег, гололедица.

ГУ МЧС РФ по РК предупреждает о возможности нарушения транспортного сообщения и затруднение движения автомобилей на автодорогах, особенно на горных перевалах.

Отметим, что снегопады на полуострове прогнозируются до конца рабочей недели.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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