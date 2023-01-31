В горы не ходить и не ездить: в Крыму предупредили о серьезной опасности

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение ближайших суток в горах ожидается очень сильный снег, гололедица.
ГУ МЧС РФ по РК предупреждает о возможности нарушения транспортного сообщения и затруднение движения автомобилей на автодорогах, особенно на горных перевалах.
Отметим, что снегопады на полуострове прогнозируются до конца рабочей недели.
Симферополь, Лиана Макоба
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