В Крыму льготников принудительно переводят на банковские карты: тем, кто до сих пор предпочитает рассчитываться наличными, билеты на пригородные поезда придется покупать за полную стоимость.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 февраля ООО «Южная пригородная пассажирская компания» присоединяется к Автоматизированной системе оплаты проезда (АСОП). Это значит, что штрих-коды, на основании которых до сих пор происходило оформление билетов для льготников, станут недействительными, и выдавать проездные документы на их основании перестанут.

Чтобы и дальше бесплатно ездить в пригородных поездах, крымчане, имеющие право на льготы, должны обратиться в соответствующие органы социальной защиты по месту жительства или в ближайший МФЦ для подтверждения категории.

Для проезда льготникам нужно будет использовать банковскую многофункциональную карту жителя Республики Крым: ее прикладывают к валидатору для считывания данных, деньги при этом списываться не будут.

Те, кто уже пользуется такой картой для проезда в городском транспорте, могут использовать ее для оформления льготных проездных билетов в кассах ООО «ЮППК» без дополнительных заявлений.

Симферополь, Лиана Макоба

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