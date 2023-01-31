В Крыму выставили на продажу автограф Высоцкого

В Крыму выставили на продажу записку, написанную рукой Владимира Высоцкого.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на популярной торговой интернет-площадке появилась фотография певца, признанного автором «энциклопедии советской жизни». На обратной стороне написано «В год дембеля другу Юре от «безработного» инженера Вовки. 1971 г, июль, г. Поти».

Продавец пишет:

«С историей. «Дядя Юя» в то время служил в городе Поти. Гуляя по пляжу, он увидел отдыхающего Владимира Высоцкого. Они разговорились, в результате чего великий музыкант предложил выступить перед солдатами. Вечером его впустили на территорию части. Все вместе пили водку, пели. «Дядя Юя» получил автограф за то, что постоянно бегал за добавкой в ближайший ларёк».

Фотографию, подписанную Владимиром Высоцким, хранили в семье, как реликвию, более 50 лет. Но теперь племянница «друга Юры» решила обменять ее на 50 тысяч рублей.

Объявление появилось на площадке 1 января. Автограф до сих пор не продан.

Симферополь, Лиана Макоба

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