ВСУ заявили об отказе от наступления в пользу «истощения противника»

Подразделения ВСУ продолжают вести бои на Лиманском направлении в Луганской области и на других участках фронта в Донбассе. Однако «погода и ресурсы пока не способствуют наступлению».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в ответ на вопрос, почему украинская армия полностью прекратила наступления в Донбассе.

«Когда у нас были эти возможности, мы продвигались… Боевые задачи бывают разные – это не всегда наступательные действия. Это истощение противника, а если появится момент, ты можешь перейти к более решительным действиям и прорвать оборону противника», – оправдывался Череватый.

Отметим, что по всему восточному фронту ВСУ постепенно оставляют позиции, неся огромные потери.

Симферополь, Валентин Карамазов

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