Лондон прикусил язык в вопросе поставок F-16 Украине

Отправка самолетов Украине нецелесообразна, Лондон продолжит обсуждать помощь Киеву боевой авиацией с союзниками.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили британские СМИ со ссылкой на представителя премьер-министра Великобритании Риши Сунака и чиновников Минобороны страны.
Также со ссылкой на замглавы Минобороны Польши сообщается, что Варшава на данный момент не ведет переговоры о передаче Украине истребителей F-16.
Напомним, накануне президент США Джо Байден заявил, что США не планируют поставлять Украине истребители.
Как известно, ещё вчера европейские лидеры активно обсуждали сроки и возможность поставок F-16 Киеву.
Симферополь, Валентин Карамазов
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