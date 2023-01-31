Лондон прикусил язык в вопросе поставок F-16 Украине

Отправка самолетов Украине нецелесообразна, Лондон продолжит обсуждать помощь Киеву боевой авиацией с союзниками.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили британские СМИ со ссылкой на представителя премьер-министра Великобритании Риши Сунака и чиновников Минобороны страны.

Также со ссылкой на замглавы Минобороны Польши сообщается, что Варшава на данный момент не ведет переговоры о передаче Украине истребителей F-16.

Напомним, накануне президент США Джо Байден заявил, что США не планируют поставлять Украине истребители.

Как известно, ещё вчера европейские лидеры активно обсуждали сроки и возможность поставок F-16 Киеву.

Симферополь, Валентин Карамазов

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