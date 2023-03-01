В Евпатории еще один день будут работать водовозки

В Евпатории устранили аварию на водоводе, но воду в цистернах будут подвозить горожанам еще в течение сегодняшнего дня. Об этом сообщила глава администрации Елена Демидова.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на понедельник, 28 февраля, в районе села Прибрежное произошла авария на водоводе диаметром 1200 мм, питающем Евпаторию. Без воды остались более 120 тысяч человек.

Аварию устранили к 17 часам, началось поэтапное подключение скважин (их 10).

А сегодня утром администрация города опубликовала новый график подвоза воды с комментарием: «Если у вас пока нет воды или она еще не пригодна для питья, сегодня будут работать водовозки».

Некоторые горожане отмечают: воды, действительно, пока нет. Другие сообщают: идет и с хорошим напором.

Евпатория, Лиана Макоба

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