Украина начала использовать для атаки на Крым родительские чаты

Украинские спецслужбы начали использовать для атаки на Крым родительские чаты. Об этом заявил советник главы РК Олег Крючков. Для примера он привел сообщение в чате родителей восьмиклассников одной из школ, в котором утверждается у учебных заведений, якобы, раздают пробники духов с отравляющими веществами.
«Духи-убийцы, пакетики с порошком, биологическое оружие...
На этот раз фейковые вбросы идут через чаты школ и детских садов.
Обращаю ваше внимание, что большинство этих чатов созданы на платформах Вайбер или Вотсап, которые давно открыты союзниками Украины для вбросов и получения информации», – прокомментировал Крючков.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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