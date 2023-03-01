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Среда, 1 марта 2023, 11:56 мск

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Март в Крыму будет холоднее обычного

Март в Крыму обещает быть холоднее обычного.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня днем воздух на полуострове прогреется до +12 градусов. Грядущей ночью возможны заморозки до -3. В четверг и пятницу будет холоднее – не выше +10, а в выходные – не выше +9.

В целом, согласно долгосрочным прогнозам, первый месяц весны на полуострове может быть холодным: ночные температуры . Март в Крыму будет холодным, в ночные часы столбики термометров будут колебаться около ноля, в отдельные дни возможен снег. Средняя температура может оказаться на 1-2 градуса ниже климатической нормы.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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