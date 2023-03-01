В Крыму вынесли приговор мертвому террористу

В Крыму вынесли приговор мертвому члену террористической организации.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, в 1990 году мужчина вступил в запрещенную в России и признанную террористической организацию «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». В апреле 2017 года он приехал в Крым и занялся вербовкой новых членов для организации. Эту деятельность он развернул в Симферополе и Советском районе.

По версии следствия, в мае 2021 года мужчина собирался устроить теракт в местах массового скопления людей, приобрел два самодельных взрывных устройства и огнестрельное оружие. Его планы сорвали сотрудники ФСБ. Во время задержания мужчина оказал сопротивление и был убит.

«В ходе расследования уголовного дела следователи собрали достаточно доказательств, подтверждающих причастность обвиняемого к совершению преступлений: получены результаты многочисленных экспертиз, среди которых взрывотехнические, баллистическая, химическая, допрошено около 50 свидетелей», – сообщили в ведомстве.

Южный окружной военный суд посмертно признал его виновным в экстремизме и посягательстве на жизнь сотрудников ФСБ. В связи со смертью обвиняемого уголовное дело прекращено.

Симферополь, Олег Яковенко

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