Минобороны РФ: предотвращена массированная атака на Крым

Силы противовоздушной обороны России предотвратили попытку ВСУ провести массированную атаку беспилотников на Крымский полуостров.

Как сообщили РИА «Новый День» в Министерстве обороны РФ, шесть украинских ударных беспилотных летательных аппарата были сбиты средствами ПВО. Еще четыре БПЛА выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.

«Жертв и разрушений на земле не допущено», – заявили в ведомстве.

Симферополь, Олег Яковенко

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