В марте крымчане будут отдыхать больше, чем другие жители России

В марте жители Крыма будут отдыхать больше, чем другие жители России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на будущей неделе крымчане вместе со всей страной будут отдыхать 3 дня – помимо субботы и воскресенья еще и в среду, 8 марта.

Еще один выходной – персонально крымский – будет приурочен к 9-ой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Официально это произошло 18 марта 2014 года по итогам референдума, когда подавляющее большинство жителей полуострова высказалось за присоединение к РФ.

Так как в текущем году эта дата выпадает на субботу, выходной переносится на ближайший понедельник – 20 марта.

Симферополь, Лиана Макоба

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