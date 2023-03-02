Заболеваемость ковидом в Крыму выросло в полтора раза, в Севастополе – в три

Заболеваемость коронавирусом в Крыму в феврале увеличилась на почти в полтора раза по сравнению с первым месяцем 2023 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение февраля в республике зарегистрировано 1 тысяча 16 новых случаев, что на 46% больше, чем в январе. На 66% выросло и число госпитализированных с тяжелыми формами заболевания. Зафиксировано 4 летальных исхода.

В Севастополе ситуация еще сложнее. Зарегистрировано 1 тысяча 512 вновь заболевших – это почти в 3 раза больше, чем в январе. Количество госпитализированных выросло более чем в 2 раза: с 116 в январе до 250 в феврале. Сообщается от 16 летальных исходах (в январе бол 26).

Всего с начала эпидемии в Крыму выявлено почти 212,5 тысяч инфицированных, в Севастополе – более 99 тысяч. Жертвами ковида стали 5 тысяч 423 крымчанина и 2 тысячи 547 севастопольцев.

Симферополь, Лиана Макоба

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