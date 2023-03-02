Правительству Севастополя предъявили иск более чем на 100 млн рублей

В Арбитражный суд Севастополя поступил многомиллионный иск к городскому правительству.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в роли истца выступила Крымская железная дорога намерена получить из городского бюджета более 102 млн рублей. В такую сумму руководство КЖД оценило убытки, возникшие в результате государственного регулирования тарифов на пригородные пассажирские перевозки в 2019 году.
Отвечать по иску придется правительству Севастополя, городскому департаментам финансов, транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В качестве третьего лица привлекается Федеральное агентство железнодорожного транспорта.
Севастополь, Олег Яковенко
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