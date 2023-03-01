Украинская разведка прогнозирует «очень активные» боевые действия на всю весну

Все три весенних месяца на Украине будут проходить самые активные бои по всему фронту.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов.

«Они будут достаточно активными в ближайшие три месяца, очень активными, которые определят дальнейший ход событий. Это активные боевые действия, если вы к этому ведете. Да, они будут – и с их стороны попытки, и с нашей стороны. Абсолютно всюду», – ответил он на вопрос журналиста и добавил, что не ждёт российского наступления на Киев.

«Вы имеете в виду попытки России атаковать Киев? Давайте так – таких планов у них мы не знаем и никаких признаков реальных не существует, не то, что мы не знаем, их просто не существует», – приводит слова Буданова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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