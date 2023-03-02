В Крыму определили новую цену старых аэродромов

В Крыму вспомнили о существовавших в советское время аэродромах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тридцать лет назад Крым называли непотопляемым авианосцем – на полуострове было десятка полтора военных аэродромов разного калибра. От взлетно-посадочной полосы, которая принимала многоразовый космический корабль «Буран», до грунтовых аэродромов, куда садились учебные самолеты и планеры. Даже знаменитый Коктебель, откуда выросла советская космонавтика, назывался тогда Планерским. Так один аэродром был на горе Клементьева, другой – под горой, в пешей доступности.

Потом большинство из них стали не нужны, и местная власть озаботилась их распродажей, движимая благородной целью пополнения республиканского бюджета. История с продажей Багеровского аэродрома тянулась с 2006 до 2012 года: власть хотела свою долю, военные – свою, тем более, что к аэродрому на окраине Керчи примыкали земли военного совхоза. И именно в Багерово базировался самолет, который доставил на Новую Землю в 1961 году первую водородную бомбу, сюда он и вернулся, здесь его и закопали для минимизации радиоактивного заражения местности, насыпав над ним холмик-«чумку». То есть, строго говоря, плиты покрытия взлетной полосы могли нести на себе радиоактивные следы.

ВПП аэродрома (шириной 80 метров и длиной 3,5 километра) была реконструирована в 1980-х годах как резервная полоса для приземления того же космоплана советской многоразовой транспортной космической системы «Буран».

В мае 2012 года Фонд имущества Крыма выставил на продажу комплекс взлетно-посадочной полосы Багеровского аэродрома и 29 мая 2012 года аэродром был продан за 13 млн 300 тыс гривен (примерно 1,5 млн долларов США) на аукционе. Купило его ООО «Лама» из Керчи, специализирующееся на оптовой торговле строительными материалами. Одни только особо прочные бетонные плиты взлетной полосы могли быть проданы за 6 млн долларов. Дальнейшее использование аэродрома не оговаривалось, его определял покупатель. «Лама» больше ничем не прославилась.

Как выяснилось позже, плиты купил Крымский содовый завод. И вымостил ими дорогу от месторождения известняка вблизи села Ароматное Белогорского района до Феодосийской трассы. По этой «сельской дороге» через весь Крым и сейчас возят все сырье для производства соды из карьера в Красноперекопск.

Полигон «Нитка» (Наземный Испытательный Тренировочный Комплекс Авиационный) – учебно-тренировочный комплекс, предназначенный для отработки летчиками палубной авиации техники взлета и посадки самолета на палубу авианосца, расположен на западном берегу Крыма, рядом с городом-курортом Саки и поселком Новофедоровка. Строился в 1930-х годах для Качинского училища летчиков.

За последние четверть века поселок Новофедоровка превратился из рядового военного городка с типовыми пятиэтажками в модный курортный поселок с людным новым храмом, веселыми дачами и множеством частных пансионатов. Шарма новому курорту придают частые бесплатные авиашоу: аэродром примыкает к широкому песчаному пляжу, идеальному для купания детей, и отдыхающие прямо над собой наблюдают взлеты и посадки самолетов.

9 августа 2022 года, в разгар летнего сезона, на аэродроме произошли взрывы, уничтожившие несколько самолетов. Значительно пострадали дома в поселке: и в пятиэтажках, и в частном секторе вылетело множество окон.

Аэродром Первомайское (Кара-Гоз), окруженный виноградниками, находится в весьма живописной местности рядом со Старым Крымом и Коктебелем, считается аэродром авиации общего назначения, ранее принадлежал Министерству обороны СССР. Там базировалась авиация ДОСААФ.

В 2016 году аэродром отдан в аренду ООО «Город авиаторов» на 25 лет. Красивые обещания по поводу его перспектив давали слегка постаревшие, но вечно молодые духом фанаты малой авиации – крымские энтузиасты, любители самолетов, планеров и парашютов, которые намекали за стоящие за ними московские капиталы. Заклубились мечты о новом рывке развития авиаспорта и сопутствующей ему инфраструктуры с дорогами, ресторанами и гостиницами. Прозвучало слово «кластер». Новым хозяином аэродрома называли Александра Пестрякова.

Но дело не пошло. К 2020 году ООО «Город авиаторов» задолжало минимуществу Крыма за пользование имуществом 13 млн 970 тыс рублей и решением суда было ликвидировано.

Мы не зря вспомнили эти аэродромные истории: Совет министров Республики Крым опубликовал распоряжение от 27 февраля 2023 года №248-р «О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 22 октября 2020 года № 1672-р».

Под этим тусклым заголовком кроется скучная переоценка кадастровой стоимости трех объектов недвижимости, определенная несколько лет назад. При подробном рассмотрении три строки оказались весьма любопытны.

Так, «одноэтажный взлетно-посадочный блок в Новофедоровке» теперь стоит 18 млн 182 тыс 360 руб 26 коп (до этого стоил 11 млн 369 тыс 888 руб 91 коп).

Аэродром малой авиации «Кара-Гоз» подорожал с 12 млн 363 тыс 559 руб 88 коп до 78 млн 298 тыс 057 руб 03 коп.

Взлетно-посадочная полоса бывшего Багеровского аэродрома (без бетонного покрытия), наоборот, подешевела с 6 млрд 583 млн 225 тыс 89 руб 39 коп до 649 млн 11 тыс 642 руб 24 коп. Похоже, что эти объекты, которые на Публичной кадастровой карте пока еще числятся частной собственностью, скоро перейдут в новые руки.

Симферополь, Ольга Картошина

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