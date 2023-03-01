Уголовное дело в отношении сына владельца сафари-парка «Тайган» передано в суд

Прокуратура Крыма направили в суд дело в отношении Ярослава Зубкова – сына владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Зубкова-младшего обвиняют в совершении преступления по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следствия, 26 июня 2022 года около 17 часов на трассе «Таврида» в Белогорском районе столкнулись Renault и Nissan. В тот момент, когда водители оформляли документы ДТП, в них врезался автомобиль BMW-X5M, буквально летевший со стороны Керчи в направлении Симферополя. От удара Renault отбросило на проезжавший мимо «Камаз» с полуприцепом.

В итоге 43-летний водитель Renault и его 42-летняя супруга погибли на месте происшествия. Их 15-летняя дочь была доставлена в больницу, где вскоре скончалась.

В ГСУ СК РФ по РК и Севастополю сообщили, что следствие провело все необходимые экспертизы, опросило прямых свидетелей происшествия, собрана достаточная доказательная база. Кроме того, выяснилось, что 22-летний обвиняемый ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Свою вину в смертельном ДТП он признал частично.

Симферополь, Олег Яковенко

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