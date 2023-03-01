«Поцелуй» небесных тел вызвал переполох в Крыму

В Крыму переполох – соцсети завалены сообщениями из различных точек полуострова о двух светящихся шарах, зависших в небе.

Одни приняли их за украинские беспилотники, другие – за американские спутники. Еще две распространенные версии – китайские аэростаты и НЛО.

Ближе к истине оказались те, кто придерживается последнего варианта: святящиеся шары, действительно, имеют отношение к космосу, но объекты эти – опознанные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первые дни марта все жители Земли при условии безоблачной погоды могут наблюдать яркое небесное шоу – сближение Венеры и Юпитера. Планеты двинулись друг к другу в начале февраля: двигаясь вдоль эклиптики Венера удаляется от Солнца, а Юпитер, наоборот, приближается к нему. В итоге угловое расстояние между планетами сокращается, и 2 марта в 9:00 мск они окажутся на минимальном расстоянии друг от друга.

Такие сближения небесных тел называются тесными соединениями или «поцелуями». «Роман» Венеры и Юпитера повторяется раз в несколько лет. В этом году его можно наблюдать до 5 марта. Потом планеты начнут расходиться.

К концу месяца Юпитер вообще исчезнет с вечернего неба, а Венера останется в гордом одиночестве сиять на закате над западным горизонтом.

Симферополь, Лиана Макоба

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