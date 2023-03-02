Жительница Севастополя отсудила у военных почти полмиллиона рублей

Жительница Севастополя отсудила у военных почти полмиллиона рублей за поврежденный автомобиль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина управляла автомобилем «Пежо», который столкнулся с военным грузовиком КАМАЗ-5350. Уточнить дату, место и подробности ДТП не удалось – эта информация в материалах дела скрыта.

«Факт ДТП был задокументирован уполномоченным органом – ОГИБДД РФ по городу Севастополю. Причиной аварии было названо нарушение водителем пункта 9.10 Правил дорожного движения (несоблюдение дистанции и бокового интервала)», – пишет ForPost.

Виновным в аварии признали водителя военного грузовика. В роли ответчика выступило ФКУ «Управление Черноморского флота», на балансе которого состоит автомобиль, нарушивший правила.

Ленинский районный суд Севастополя обязал ФКУ выплатить горожанке более 400 тысяч рублей на восстановление автомобиля, а также компенсировать расходы на проведение экспертизы, услуги представителя и государственную пошлину.

Севастополь, Лиана Макоба

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