Госпогранcлужба Украины назвала «информационным разгоном РФ» атаку украинских террористов на приграничные сёла России

Украинской Госпогранслужбе «ничего не известно» о событиях в Брянской области РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Напомним, сегодня украинские диверсанты проникли в два приграничных села Брянской области – в одном из них нападавшие взяли в заложники местных жителей. В ходе боестолкновения есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Позже ФСБ подтвердила, что в Брянской области идет спецоперация по уничтожению украинских диверсантов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инцидент «атакой украинских террористов».

Однако Демченко цинично заявил о «непричастности Украины» к этим событиям.

«То, что сейчас разгоняют российские паблики о какой-то украинской ДРГ на территории России, могу отметить, что Украина – не агрессор, наша основная задача оборона и защита от страны-оккупанта. Что могло произойти на территории РФ, мне ничего не известно, ведь страна-террорист – это фактически нестабильное образование, которое может сознательно пытаться обвинять Украину во всем», – заявил он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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