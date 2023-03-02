В Симферополе произошло ЧП с лифтом, в котором были дети

В Симферополе зафиксировано ЧП с лифтом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром в доме по улице Сизаса в Центральном районе крымской столицы.

Кабина, в которой находились один взрослый и четверо детей экстренно затормозила на уровне 2 этажа.

Напомним, экстренное торможение происходит при срабатывании электрических устройств безопасности или отключении питания.

Несмотря на то, что внутри кабины никто не пострадал, ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю начало проверку с целью установления всех обстоятельств случившегося, а также предотвращения подобных фактов.

«Поручено проверить деятельность организаций, ответственных за содержание и обслуживание лифтового оборудования, его технического состояния и сроков эксплуатации», – сообщили в ведомстве.

Свою проверку проводит и прокуратура. Здесь упор будет сделан на соблюдение требований жилищного законодательства, касающихся эксплуатации и содержания лифтового оборудования, а также проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Кроме того, прокуроры оценят действия управляющей компании и организации, обслуживающей лифтовое оборудование.

Симферополь, Олег Яковенко

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