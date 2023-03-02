Выносливость украинцев зависит не от самолётов – Минобороны Франции

Поставка истребителей Киеву и подготовка украинских пилотов сейчас не является актуальной задачей.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
По его словам, в первую очередь, необходимо срочно обеспечить ВСУ боеприпасами для артиллерии и тяжёлой бронетехники.
«Срочно нужны снаряды. Выносливость украинцев зависит от боеприпасов», – сказал министр.
При этом он признает, «что с украинцами ведутся переговоры по самолетам», однако «это вопрос далёкой перспективы». Лекорню уточняет, что трудности с доставкой самолетов связаны с логистикой, обучением, техническими возможностями обслуживания.
«Всё это во временных горизонтах, которые явно не являются краткосрочными», – подчеркнул он.
Симферополь, Валентин Карамазов
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