В Крыму выставили на продажу виллу Меладзе

В Крыму выставили на продажу виллу Константина Меладзе.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», двухуровневый бело-розовый дом площадью около 700 квадратных метров расположен в коттеджном поселке «Вилла роз» недалеко от МДЦ «Артек». К нему прилагается земельный участок (12 гектаров) и бассейн.
По данным telegram-канала ЧХК, владелец хочет за свою розовую недвижимость 300 млн рублей.
Кстати, за ту же цену Меладзе и Вера Брежнева пытаются продать особняк в Подмосковье.
Ялта, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube