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Четверг, 2 марта 2023, 20:57 мск

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В Крыму выставили на продажу виллу Меладзе

В Крыму выставили на продажу виллу Константина Меладзе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», двухуровневый бело-розовый дом площадью около 700 квадратных метров расположен в коттеджном поселке «Вилла роз» недалеко от МДЦ «Артек». К нему прилагается земельный участок (12 гектаров) и бассейн.

По данным telegram-канала ЧХК, владелец хочет за свою розовую недвижимость 300 млн рублей.

Кстати, за ту же цену Меладзе и Вера Брежнева пытаются продать особняк в Подмосковье.

Ялта, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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