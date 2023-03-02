В Крыму выставили на продажу виллу Меладзе

В Крыму выставили на продажу виллу Константина Меладзе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», двухуровневый бело-розовый дом площадью около 700 квадратных метров расположен в коттеджном поселке «Вилла роз» недалеко от МДЦ «Артек». К нему прилагается земельный участок (12 гектаров) и бассейн.

По данным telegram-канала ЧХК, владелец хочет за свою розовую недвижимость 300 млн рублей.

Кстати, за ту же цену Меладзе и Вера Брежнева пытаются продать особняк в Подмосковье.

Ялта, Олег Яковенко

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