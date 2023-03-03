В Севастополе начало сокращаться население

В Севастополе впервые за последние 14 лет начало сокращаться население. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», население города начало быстро расти после Великой Отечественной войны. К моменту развала СССР в Севастополе жили около 370 тысяч человек. После 1992 года этот показатель пополз вниз. Но с 2009 снова наблюдает прирост, правда, незначительный – на несколько сотен в год.

Ситуация резко изменилась в 2014-м: в год присоединения Крыма к России число горожан увеличилось сразу на 50 тысяч. И продолжило быстрый рост в последующие годы. В конце 2021 года в городе насчитали уже 548 тысяч жителей (на 100 тысяч больше, чем годом ранее). Власти заявили, что в течение 20 лет Севастополь станет миллионником.

Но в 2022 году зафиксирован отток. Пока небольшой – по официальным данным, всего 500 человек. Но власти тенденцию заметили. По словам Развожаева, после начала СВО родители забрали из школ около 200 детей. В интервью ТАСС градоначальник заявил, что это, в основном, те, кто приехал в город в течение последних лет с материка. И объяснил ситуацию соображениями безопасности.

Севастополь, Лиана Макоба

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