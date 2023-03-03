Специалисты назвали причины крупной аварии на водоводе в Крыму

Специалисты озвучили причины аварии на водоводе в Евпатории, в результате которой более 120 тысяч человек на сутки остались без воды.

Как уже сообщал «Новый День», серьезная авария на водоводе диаметром 1200 мм в районе села Прибрежного произошла в ночь на 28 февраля. Трубу почили к вечеру того же дня, однако на заполнение системы и восстановление водоснабжения в полном объеме понадобилось еще около суток.

Генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик заявил, что причиной аварии стала коррозия.

«Данный водовод подвергается коррозии как изнутри, так и снаружи, – сообщил он в эфире радио «Спутник в Крыму». – Наиболее проблемное место, на котором и случилась авария. Очень высокое залегание грунтовой воды, и вода там соленая».

Евпатория, Лиана Макоба

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