«Берегов не видят»: в Крыму признают, что цены на жилье сильно завышены

Цены на недвижимость в Крыму сильно завышены. Об этом заявляют сами крымчане.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», риелтор из Керчи проанализировала предложения о продаже частных домов в городе и в аналогичных регионах материковой России. И пришла к выводу, что крымские продавцы «берегов» не видят.

Она выложила в соцсетях «пост недоумения», приложив фотографии старого домика в Керчи (площадь 50 квадратных метров, участок 6 соток) и нового кирпичного дома в Анапе (площадь 110 «квадратов», участок 6,3 сотки). Стоят они примерно одинаково.

«Керчане, я конечно понимаю прелести нашего города, но это уже слишком, – написала она. – Имейте совесть, в конце концов. Для сравнения: старая халупка здесь (в два раза меньше) и новый дом в Анапе».

По данным риелтора, только в Керчи две трети домов продаются по существенно завышенной цене.

Убитое за очень дорого, а если с ремонтом, так вообще берегов не видят», – резюмировала крымчанка.

Керчь, Лиана Макоба

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