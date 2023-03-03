Глава одного из районов Севастополя сменил фамилию и поместил себя на Доску почета

Глава Ленинского района Севастополя поместил себя на Доску почета.

«В сети появилось свидетельство о занесении на доску почета главы района Сердюка Максима Анатольевича за достигнутые успехи в профессиональной деятельности и вклад в развитие муниципального округа. Документ подписан главой района Мишиным Максимом Анатольевичем», – пишут «Примечания».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Сердюк и Мишин – одно и то же лицо. Просто до 21 февраля 2023 года Глава Ленинского района Севастополя носил фамилию жены (теперь уже бывшей), а потом решил жениться снова и вернул ту фамилию, которую получил при рождении.

А заодно признал себя достойным места на Доске почета.

Севастополь, Олег Яковенко

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