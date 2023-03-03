В Севастополе запретили продавать алкоголь рядом с гайд-парками

В Севастополе запретили продажу алкоголя рядом с местами проведения демонстраций, собраний, митингов и шествий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», севастопольцы предпочитали митинговать в Екатерининском сквере на улице Ленина, а в случае большого скопления горожан – на площади Нахимова.

Однако в 2019 году правительство города утвердило список мест, где горожане численностью до 100 человек могут собираться без разрешения властей. Таких мест три: памятник Первому бастиону на Корабельной стороне, сквер имени Блюхера в районе Камышовой бухты и парк 60-летия СССР в районе Московского рынка.

Теперь рядом с ними запрещено продавать алкоголь, но не всегда, а только во время проведения массовых мероприятий. Соответствующие поправки в городское законодательство внесли депутаты Законодательного собрания Севастополя.

Севастополь, Лиана Макоба

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