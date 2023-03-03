В Крыму вынесли приговор петербуржцу, пытавшемуся вплавь добраться до Украины

Верховный суд Крыма вынес приговор жителю Санкт-Петербурга, пытавшемуся вплавь добраться до Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшем году 40-летний мужчина решил отправиться на Украину, чтобы вступить в ВСУ.

По версии следствия, он связался с представителями украинского добровольческого воинского подразделения, занимавшимися вербовкой россиян и организацией их выезда на Украину.

Первую попытку перейти границу петербуржец предпринял в Брянской области, но неудачно. Тогда был использован «план Б». Для его исполнения мужчина купил гидрокостюм, ласты, компас, подводный фонарь и другое оборудование, приехал в Крым, добрался до западного побережья и 6 августа 2022 года поплыл в сторону Одессы.

Заплыв длился около двух суток: 8 августа в районе Оленевки мужчину «выловил» экипаж пограничного сторожевого корабля.

«При себе у него были камуфлированная форма, берцы и другие предметы, приобретенные для перехода на сторону противника», – сообщили в суде.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 30 (приготовление к преступлению), статье 275 (госизмена), части 3 статьи 30 и части 1 статьи 322 (незаконное пересечение госграницы РФ) УК РФ и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Симферополь, Олег Яковенко

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