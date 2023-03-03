Не вынес слез: в Крыму грабитель отдал жертве большую часть добычи

В Крыму грабитель пожалел пенсионерку и отдал ей большую часть добычи. История произошла в Бахчисарайском районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 77-летняя крымчанка проснулась ночью от шума, вышла в соседнюю комнату и увидела там незнакомого мужчину в маске.

Незваный гость пригрозил ей ножом и потребовал все, что есть в доме ценного.

Пенсионерка сказала, что у нее есть только сырники, немного соленых огурцов и 1,5 тысячи рублей. Вор забрал деньги, а старушка заплакала, причитая, что теперь не сможет дожить до пенсии.

«Воришка растрогался, откусил огурец и отдал 1 тысячу рублей, – пишет telegram-канал Mash. – Теперь его ищет полиция. За такой малосольнодушный поступок ему грозит 10 лет тюрьмы».

Бахчисарай, Олег Яковенко

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