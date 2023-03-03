«Переписывался с ФСБ»: СБУ схватила протоиерея в Сумской области

Служба безопасности Украины задержала протоиерея и настоятеля храма канонической УПЦ в граничащей с РФ Сумской области. Он уже арестован.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в силовом ведомстве утверждают, что священник «собирал разведданные для ФСБ об украинской обороне».

«По указанию агрессора протоиерей собирал информацию о дислокации сил обороны на территории региона. В первую очередь, он пытался выявить места базирования командных пунктов и составов с артиллерийским вооружением ВСУ», – говорится в пресс-релизе СБУ.

Также сообщается, что настоятель храма якобы собирал персональные данные руководителей местных органов власти и правоохранителей.

Утверждается, что во время обысков у него «обнаружили мобильный телефон с перепиской с ФСБ», а также «пророссийскую литературу».

По решению суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, что с санкции Зеленского по всей Украине осущетвляются преследования священников УПЦ по любым надуманным предлогам.

Симферополь, Валентин Карамазов

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