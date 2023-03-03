В Молдове уверяют, что не договариваются с Украиной напасть на Приднестровье

Украина имеет полное право размещать свои войска рядом со своими границами. Это её «суверенное» дело.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил вице-премьер Молдовы по реинтеграции Олег Серебрян.

По его словам, «у Молдовы и Украины нет договорённостей о военной операции на территории Приднестровья».

«Украина имеет суверенное право размещать войска там, где считает необходимым, или там, где есть вероятность возникновения опасности. Но это не означает, что Украина готовит боевые действия или что между Кишиневом и Киевом есть договоренность о начале военной операции в приднестровском регионе», – уверяет он.

Напомним, в последние три недели Киев стягивает войска к границе ПМР. Украину подозревают в желании захватить военные склады в селе Колбасна, расположенном в четырёх километрах от границы.

Симферополь, Валентин Карамазов

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