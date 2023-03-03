«Летит дальше Хаймарса» – украинские оборонщики хвалятся новой ракетой

Украина начала использовать «управляемые ракеты с большей дальностью полета, чем HIMARS».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил заместитель главы Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Иван Винник.

«Ольха-М» имеет дальность действия 110 км и боеголовку массой 220 кг, которая может поражать цели с большой точностью», – сказал он.

«Ольха-М» – модифицированная 7,6-метровая советская артиллерийская реактивная система залпового огня БМ-30 «Смерч».

«Для сравнения, боеприпасы GMLRS, выпущенные из высокомобильных РСЗО M142 или HIMARS, предоставленные Украине, имеют дальность до 80 км», – отметил Винник.

Также он подтвердил, что усовершенствованная РСЗО уже применялась в бою.

Симферополь, Валентин Карамазов

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