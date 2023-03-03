«Русские только в Бахмуте могут» – советник Залужного обещает немцам прорваться «в Россию и Крым»

Переговоры Украины с Россией возможны «только после освобождения Запорожской и Херсонской областей».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник главкома ВСУ Валерия Залужного генерал Виктор Назаров в интервью Spigel.

Он утверждает, что ВСУ скоро займут территории Запорожья и Херсонщины и прорвутся к Крыму, а также зайдут в границы материковой РФ.

«Это регионы, имеющие выход к Азовскому морю и граничащие с Крымом. Россия скоро потеряет сухопутный коридор. Сам Крым тоже окажется под угрозой. Важен и север Луганской области. Контрнаступление там усложнит контроль над оккупированными территориями Донбасса. Война переместится в границы РФ. Россияне пытаются не допустить этого всеми силами», – рассуждает генерал.

По его словам, ВС РФ якобы могут атаковать «только на узком участке фронта – в Бахмуте».

Симферополь, Иван Капустин

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